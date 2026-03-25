Казахстан и ОАЭ обсудили региональную безопасность

Казахстан и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Аль-Арики.

В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Также было отмечено, что между двумя странами сохраняется высокий уровень политического диалога и динамично развиваются торгово-экономические и инвестиционные связи.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана выразил обеспокоенность ростом напряжённости в регионе:

«Казахстан последовательно выступает за урегулирование всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества: «Мы нацелены на развитие двусторонних отношений и координацию взаимодействия в рамках международных и региональных организаций».