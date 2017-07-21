«Сидельцы» в акимате не нужны

Ой, да не волнуйтесь вы, это я не о бывших или потенциальных узниках. Просто аким города Габидулла Абдрахимов на одном из недавних совещаний порекомендовал своим подчиненным – чиновникам городского и районных акиматов, не сидеть в своих кабинетах, а выезжать в город, на вверенные им участки и контролировать ход выполнения работ.

Это еще что… Некоторым чинушам аким даже наложил табу на лето. Он сказал, что специалисты, ответственные за строительство, коммуналку – в особенности, то есть те, кто занят подготовкой к предстоящему отопительному сезону, не имеют права уходить в отпуск до завершения начатых работ. «Шымкентцы не должны зимой мерзнуть из-за того, что кто-то из ответственных чиновников решил позагорать летом», – сказал как отрезал градоначальник.

Да, дороги, подготовка к отопительному сезону, ремонт и строительство школ – сегодня, как впрочем и всегда, это приоритетные задачи для горакимата. Ради этих благих целей на последней сессии гормаслихата даже отчасти перекроили бюджет Шымкента на 2017-2019 годы. На прокладку инженерных коммуникаций и строительство двух новых школ направляются два миллиарда восемь миллионов тенге. Ранее на эти средства планировалось благоустроить берега реки Бадам, провести сейсмоусиление многоэтажек. 738 миллионов тенге, которые планировалось направить по линии отдела пассажирского транспорта, перенаправляются на строительство и ремонт дорог. Депутаты единогласно проголосовали за такие предложения.

Что оставалось сделать акиму города? Только поблагодарить народных избранников за понимание, поддержку. Обращаясь к депутатам, Габидулла Абдрахимов сказал: «У вас есть свои обещания, которые вы давали своим избирателям, у нас – свои. И мы должны их выполнять, а прокладка коммуникаций – стратегически важный вопрос, потому что этим мы улучшаем условия жизни людей».

Действительно, конструктивное решение. Уж столько в этом году в Шымкенте раскопали улиц, что кажется, вот-вот начнется транспортный коллапс. Где-то трубы магистральные отопления меняют, где-то ирригационные лотки укладывают, бордюры… Надо, надо эту работу довести до логического завершения. Пока же в районе раскопанных улиц царит довольно-таки унылая картина – солнцепек, нарытые траншеи, пыль столбом, трубы, лотки и бордюрные плиты, уложенные в аккуратные штабеля…

«Некабинетный стиль» работы многим по душе. Судя по всему акиму города тоже. Одно дело перекладывать бумажки, работать за компьютером в прохладе кабинета, и совсем другое дело, когда ты находишься в гуще событий, в живую общаешься с рабочим людом, на месте выявляешь проблемные точки.

На днях Габидулла Абдрахимов посетил строящиеся школы. К сведению, сегодня в Шымкенте ведется строительство 15 новых школ, девять из них будут сданы в эксплуатацию в этом году. Свою инспекторскую поездку аким начал со школы №59. Она расположена в Каратауском районе по улице Сырым батыра, 50. Аким был в шоке от явно бездушной работы подрядчиков. Возмущение градоначальника понятно – школы возводятся, ремонтируются на бюджетные средства, то есть не на абстрактные упавшие с неба денежки, а на собранные с нас налоги.

«Окна заляпали… Нельзя было их как-то закрыть?! Потом как все это отмывать будете?! –спросил аким, обращаясь к подрядчику. – Ну почему у нас все как всегда через … извините за выражение, через одно место? Нельзя было закрыть?! Как убирать это будете?» – заметил аким города. Разумеется, подрядчик не нашел слов в свое оправдание, не мог объяснить, почему совершенно новые окна заляпали раствором. Дальше – больше. Габидуллу Абдрахимова возмутило качество напольного покрытия. Стройка еще не завершена, а оно уже «не хочет» находиться на своем месте, отходит. «Все делаете как попало! Раз не умеете строить, не надо браться!» – прокомментировал выявленное безобразие аким.

Да, переделают строители свой брак, даже не сомневайтесь. Потому что знают, вскоре аким поинтересуется качеством работы на этом участке. А в случае чего, больше их строительную компанию не допустят к тендеру. Мне же в связи с этим вспомнился случай из советского периода. Тогда радиостанция «Голос Америки» с сарказмом замечала: «В СССР никогда не будет безработицы. Почему? Да потому что одну и ту же работу там переделывают по несколько раз». А вот работа подрядчиков, возводящих школу в жилом массиве «Кайнар булак», особых нареканий акима не вызвала. Более того, тогда же у него и родилось предложение о совместном обсуждении проектно-сметной документации на каждом объекте. Зачастую в ходе работ выявляются какие-то моменты, которые с пользой для дела можно изменить в лучшую сторону. Он так и сказал: «Давайте разработаем график, чтобы обсуждать каждый этап – от готовой ПСД до изменений, которые необходимо вносить – будь то цветовая гамма, размеры и материал окон и дверей и так далее».

К слову, в этом году в Шымкенте будут полностью отремонтированы все объекты образования – 129 школ и 385 детских садов. Ведется строительство 15 школ и пристроек. К новому учебному году будет завершено строительство только восьми из них. Строительство еще одной школы на 1200 мест будет завершено в декабре текущего года. Вопрос трехсменных школ в Шымкенте решится в ближайшие два года, пока таких в нашем городе восемь. Во всяком случае так заверяют чиновники от образования. А по другому вопросу – благоустройству Мартобе аким вынужден был обратить внимание чиновников на отсутствие согласованности в их действиях, неумении видеть перспективу. На подготовку технико-экономического обоснования у них ушло полгода. Примерно столько же времени займет разработка проектно-сметной документации. «Так почему вы параллельно не делаете эти заявки, это же потеря времени?! – возмутился аким. – Надо же видеть перспективу, результат. Одно без другого невозможно».

Что здесь можно добавить? Только то, что каждому из нас надо постараться быть неравнодушными к своей работе, к судьбе своего города, да и страны. И делать не только «от и до». А хоть чуточку больше. Понимать, насколько наш труд значим для нашей страны.

Фарида Шарафутдинова