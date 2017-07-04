Снижение штрафов и отмена переэкзаменовки: Назарбаев подписал поправки в закон «О дорожном движении»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, снизивший штрафы за пересечение стоп-линии, а также внесший другие поправки в акты по вопросам дорожного движения, передает Tengrinews.kz.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Напомним, на стадии рассмотрения в Мажилисе депутаты приняли поправки, снизившие штраф за нарушение «стоп-линии» перед светофором с 5 до 3 МРП, позволившие пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции, установили перечень специальных мероприятий, проводимых правоохранительными и спецгосорганами, проведение которых дает основания для остановки транспортных средств.

Также принята поправка, законодательно закрепившая право водителя на фото- и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.

Отменено требование об обязательной переэкзаменовке при замене просроченного водительского удостоверения.

Отменен запрет на перевозку пассажиров в ночное время нерегулярными автоперевозчиками.

В то же время отменен запрет на аэрографические рисунки на транспортных средствах.

Установлен единый срок лишения права управления транспортом на 3 года как за вождение в состоянии опьянения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Уточнена норма о выезде на полосу встречного движения при развороте или повороте. Данные нарушения теперь предполагают лишение водительских прав.

Кроме того, закон расширил перечень престижных номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная плата. Всего законопроект содержит 55 поправок. Текст закона публикуется в печати.