Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге

В Шымкенте при получении взятки в размере двух миллионов тенге задержаны сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

«24 июля 2017 года Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в два миллиона тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 366 УК РК «Получение взятки группой лиц».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Какая мера пресечения избрана представителю полиции, не сообщается.