Пекло наступает: по всей области ожидается аномальная жара и пыльные бури

21 июля 2025 года Туркестанская область встретила настоящим огненным дыханием лета. Синоптики обещают экстремально жаркую, сухую и местами пыльную погоду практически во всех районах региона.

Самыми горячими точками на карте остаются южные районы — Сарыагашский, Махтаральский, Арысский и Отырарский. Здесь ночью воздух едва успеет остыть до +22…+27 °C, а днем снова воспламенится до +36…+41 °C. Без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, местами усиливающийся до 20–23 м/с. Атмосфера будет напоминать раскалённый фен, особенно в Арысе и Туркестане, где вдобавок возможны пыльные бури.

Не отстают и Шардара, Байдибек, Ордабаса и Казыгурт — здесь прогноз аналогичен: тропическая жара и шквальный ветер. Днем ожидается сильное повышение температуры, до +41 °C, что способно представлять серьёзную нагрузку на здоровье и системы охлаждения.

В центральной части области — в городе Шымкент — погодная картина лишь немного мягче: ночью +22…+24 °C, днем — +38…+40 °C. Без осадков, но с ощутимыми порывами ветра до 20 м/с.

Немного прохладнее будет в горных районах — в Толебийском и Тюлькубасском. Здесь ночная температура понизится до +19…+24 °C, а дневная достигнет «всего лишь» +33…+38 °C. Это единственные районы, где жара хоть немного отступит — но и здесь ветер временами будет достигать 23 м/с.

Особое внимание синоптики обращают на высокую пожароопасность. Сухой воздух, отсутствие осадков и палящее солнце создают идеальные условия для возникновения степных и лесных пожаров. Штормовое предупреждение по области будет действовать до конца недели — с 21 по 28 июля.

Жара накрывает всю область без исключений. Жителям и гостям региона рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, носить головные уборы, пить больше воды и быть особенно внимательными при обращении с огнем.