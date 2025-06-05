Землю ждёт самый жаркий год за всю историю наблюдений

Один из следующих пяти лет может стать самым тёплым за всю историю наблюдений. Такие прогнозы озвучили во Всемирной метеорологической организации, передает «24KZ».

Пока самым тёплым считается 2024-ый. Тогда средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Температура Мирового океана также целый год находилась выше нормы — на уровне 21 градуса.

Этот фактор полностью противоречит Парижскому соглашению, говорят эксперты. Документ подписали 10 лет назад. К нему присоединились 195 стран. Соглашение направлено на сокращение выбросов парниковых газов, вызывающих повышение глобальной температуры воздуха.