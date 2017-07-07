Какое будущее у внутреннего туризма в ЮКО?

В рамках фестиваля «Тау фест — 2017» в одной из зон отдыха, вблизи гор, прошел семинар, главной темой которого стало развитие туризма в южном регионе. На всеобщее обсуждение вынесли развитие въездного туризма области.

Больше 20 представителей турфирм сегодня собрались на открытом семинаре. На повестке дня — развитие туризма в Южно-Казахстанской области. Главными спикерами стали руководитель отдела предпринимательства Шымкента Асет Абдраханов, а также заместитель редактора газеты Южный Казахстан, известный публицист Кенес Исмаилов. Спикер решил осветить проблему въездного туризма.

Кенес Исмаилов: «Те объекты, которые разрабатываются в нашей области, направлены на внутренний туризм, объектов, направленных на привлечение иностранных туристов в нашем регионе не так уж и много».

А вот развитие въездного туризма в области нужно поднимать. Главной проблемой Кенес Исмаилов назвал плохую инфраструктуру региона. К достопримечательностям, просто напросто, очень сложно добраться. Создание, хотя бы, минимальных комфортных условий привлечет больше туристов.

Асет Абдраханов, руководитель отдела предпринимательства г. Шымкента: «Наш главный спикер говорит, им никакой роскоши не нужно, минимум комфорта и больше мест увидеть, никто не едет в фешенебельные отели, они приехали, чтобы познакомиться с историей. Если у нас нормально инфраструктура налажена, то в районах нужно улучшать инфраструктуру, многие туристы недовольны сервисом».

Еще одной проблемой, считает спикер, является отсутствие квалифицированных гидов, которые бы занимательно и информативно рассказали о достопримечательностях региона. Также минусом известный историк считает неделовой подход хозяев популярных туристических мест.

«Организация санузлов на объекте сервиса — это задача хозяина объекта! По доступной цене, приемлемой, — вы не сможете ничего найти! Потому, что они поставили шлакбаум и все, больше ничего, моя земля, что называется, что хочу, то и ворочу».

Кенес Исмаилов предлагает турфирмам новый подход к развитию въездного туризма в нашем регионе — эко-аулы. В таких колоритных местах турист может увидеть национальные обычаи казахского народа, пожить в юрте и выпить кумыса.

К слову, сейчас известные туристические маршруты Южного Казахстана максимально популяризируют. Для посетителей выставки Экспо, которые решили посмотреть и на красоты Южного Казахстана определены три направления. Первыми туристам покажут исторические места — село Сайрам, мавзолей Арыстанбаба. Второй пункт — это посещение природных красот юга. Затем приезжие гости посетят санатории региона.

Анастасия Новикова