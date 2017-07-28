Туристы из Сингапура поделились впечатлениями о путешествии по Казахстану

Сегодня Шымкент посетила группа журналистов и бизнесменов из Сингапура. Наш город стал очередным пунктом в поездке иностранных туристов после посещения международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

На территории Южного Казахстана сингапурцы уже побывали в Туркестане и посетили мавзолей Арыстан баб. В Шымкенте осмотрели главные достопримечательности города — памятник Байдибек ата, этнографический комплекс и дендропарк.

В составе этой туристической группы члены сингапурского пресс-клуба, объединяющего журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и спорта. Шесть человек представляют крупнейшие средства массовой информации центральные газеты Сингапура «Стрейт тайм», «Бизнес-тайм» и национальный холдинг «Медиакорп». Приехав в родную страну, они поделятся впечатлениями о нашей стране, а судя по отзывам иностранных журналистов, рассказать есть о чём.

Дикки Го, вице-президент Сингапурского пресс-клуба: «Эта наша вторая поездка в вашу страну. Первая была в 2015 году и она нам очень понравилась. У вас очень красивая страна, прекрасные доброжелательные люди. Сингапур маленькое островное государство, а у вас огромная страна, но между нами много общего. Впечатления от пребывания здесь самые лучшие».

Иностранные гости уже побывали в Туркестане и Отраре, посетив мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави и «Арыстан баб. В нашу область прибыли из Астаны в сопровождении казахстанских дипломатов после выставки ЭКСПО-2017, где проходил национальный день Сингапура.

Нурлан Мейрманов, 3-й секретарь посольства РК в Сингапуре: «В целом поездка проходит очень позитивно настроение очень хорошее. Они очень удивлены тем, как развивается страна и им всё очень нравится».

Как отметили граждане Сингапура Казахстан оставил яркое впечатление. Здесь, по их словам, современная инфраструктура гармонично сочетается с восточным гостеприимством людей.

«Здесь очень хорошая организация как на ЭКСПО так и вообще в поездке. Очень гостеприимные люди. Всё очень современно, всё нравится. Очень современная страна», — рассказывает турист из Сингапура.

Посетив дендропарк, гости из Сингапура не смогли пройти мимо дерева, посаженного первым премьер-министром страны Ли Куан Ю и устроили здесь настоящую фотосессию. Премьер министр Ли Куан Ю, благодаря которому островное государство стало процветать, в стране фигура почти культовая.

Лина Лен, туристка из Сингапура: «О, это был великий человек. Один из главных реформаторов нашего государства. При нём Сингапур добился больших экономических успехов и стал той страной, которой является сейчас. Эта знаковая фигура в нашей истории».

В нашем городе иностранные туристы планируют также посетить Парк Независимости и другие достопримечательности Шымкента. А уже завтра улетят в Алматы. Далее иностранные туристы планируют посетить достопримечательности Жамбылской области.

Программа экскурсий по Казахстану у сингапурских журналистов очень насыщенная.

Данияр Худайбергенов