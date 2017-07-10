Летний удар… по почкам

Заметили, что все наши органы летом работают с дополнительной нагрузкой? Однако больше всего достается сердцу и почкам. Много опасностей и подводных камней сейчас именно для почек.

Наши почки очень боятся холода. Казалось бы, в жаркий сезон можно расслабиться и забыть об этой опасности, а получается как раз наоборот. Летом застудить почки гораздо проще, чем зимой. Почему, догадаться несложно. В холода вы одеваетесь потеплее, не попадаете на сквозняки. Сейчас же любая открытая форточка или окно в машине может создать вам немаленькие проблемы со здоровьем. Если вам в спину постоянно направлен поток холодного воздуха, то он может спровоцировать воспаление почек. Вы можете даже не заметить как переохладитесь, зато почки вам об этом напомнят.

Такую же опасность несет в себе долгое купание в холодной воде. Летом мы, если дорываемся до купания, то уж пользуемся моментом по полной. Вытащить из воды, особенно детей, почти невозможно. Купаемся до посинения, а после пожинаем плоды своей беспечности. Медики рекомендуют оставаться в воде, температура которой около 20 градусов, не больше 3-5 минут. Это значит, что не закаленному человеку нужно просто окунуться. Или проплыть метров 10 туда и обратно. Просто стоять в такой воде точно не стоит. Когда вода прогреется до 24-25 градусов, поплавайте минут 15, а ребятня пусть поплещется на мелководье. Но доводить себя и детей до состояния посиневших губ и гусиной кожи точно не стоит. Так недалеко не только до воспаления почек, но и до цистита, что тоже весьма неприятное дело.

Большую нагрузку на почки летом создает огромное количество самого разного питья – компоты, газировка, квас, да и обычная вода. Только представьте, сколько воды приходится пропускать через себя. К слову, далеко не все врачи придерживаются модного сейчас мнения, что пить нужно как можно больше, тогда организм очистится от шлаков и сохранит молодость. Бесконечным питием почки можно и «посадить».

Но и слишком мало пить в жару тоже нельзя: может развиться мочекаменная болезнь. Почки все-таки должны промываться. В среднем здоровому человеку достаточно выпивать около двух литров воды в сутки, в жару до трех, при этом выводиться из организма должно около полутора литров.

Нашим почкам очень даже не безразлично, что пить. Любимые многими сладкие газированные напитки им очень не нравятся. Дело здесь в том, что там содержится разрушительная для почек фосфорная кислота. С умом нужно пить и минеральные воды, даже не газированные – соли, которые они содержат, могут поспособствовать образованию почечных камней. И уж совсем не советуют врачи напиваться пивом, которое фактически изматывает организм, заставляя почки очень интенсивно работать. К тому же пиво вымывает из организма магний и калий, абсолютно необходимые для нормальной работы сердца.

А вот что любят почки, так это физическую активность и в частности упражнения, которые разгоняют кровь. Очень полезны также различные наклоны, повороты и вращения туловища. А вот поднятие больших тяжестей для почек вредно.

Лето – сезон легкой пищи. И это в нашем случае большой плюс. Мы едим много душистых трав, которые прекрасно сказываются на вкусе блюд. А это значит, можно меньше солить пищу и при этом нет ощущения, что ешь что-то безвкусное. Это замечание для тех, кто привык к очень соленой пище. Но ни в коем случае, особенно летом, не садитесь на безсолевые диеты. В жару человек сильно потеет, а с потом теряется большое количество полезных микроэлементов, содержащихся в соли. Поэтому для человека, привыкшего к малосоленым продуктам, есть смысл делать их чуть более солеными.

Чем «кормить» почки сейчас. Пользуйтесь моментом и налегайте, но опят же разумно, на бахчевые – арбузы, дыни, тыква отлично промоют почки. Они обладают мочегонным действием, но при этом не раздражают почки. Ешьте побольше сладкого перца, петрушки, моркови, яблок и слив. Мясо старайтесь заменить рыбой – так будет легче всему организму, а почкам особенно. Пейте зеленый чай и обычную чистую воду.

Подготовила Яна КОТТ

Внимание! Если ваша моча мутная и концентрированная, интенсивно-желтого цвета – это может быть знаком того, что организм находится на грани обезвоживания и вскоре почкам не будет хватать жидкости для полноценного вывода «мусора». А с этого начинается множество болезней почек, например, мочекаменная болезнь. Пейте больше жидкости.