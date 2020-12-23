В Шымкентской городской клинической больнице №1 пациенту сделали пересадку почки, передает Otyrar.KZ.

Житель города 1972 года рождения, которому была сделана родственная трансплантация, уже год состоит на учете с диагнозом почечная недостаточность.

Больной с ухудшением состояния здоровья был подключен к аппарату гемодиализа.

Донором для 48-летнего гражданина с заболеванием почек стала его родная сестра. Врачи изъяли одну почку гражданки 1986 года рождения и успешно пересадили ее брату.

Врачи говорят, что операция, которую проводили в течение четырех часов, прошла успешно.

На сегодняшний день в городе на очереди стоят 800 пациентов с диагнозом почечная недостаточность. В этом году пересадка была приостановлена из-за карантина. Только с сентября возобновились операции 6 пациентам.

В целом, в Шымкентской городской клинической больнице динамично развивается служба трансплантации.

С 2013 года здесь проведено 166 операций по пересадке почек.

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