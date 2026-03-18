Freedom broker
Врачи Шымкента восстановили работу почки у пациента

Редактор Юлия Машковская
Как сообщили в городской клинической больнице №1, пациенту потребовалось хирургическое лечение из-за редкой врождённой патологии почки.

В ходе обследования врачи выявили серьёзное нарушение: дополнительный кровеносный сосуд сдавливал мочеточник и чашечно-лоханочную систему, что привело к нарушению оттока мочи и увеличению почки. Медики отмечают, что такое состояние является редким и может привести к осложнениям.

По итогам консилиума было принято решение о проведении операции.

«Во время вмешательства обнаружена дополнительная вена, оказывавшая давление, после чего выполнена реконструктивная коррекция для восстановления нормального оттока мочи», — пояснили специалисты.

Операция прошла успешно.

«Состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением врачей», — сообщили в больнице.

Медики подчеркнули, что ранее подобные операции выполнялись только в крупных городах или за рубежом.

«Теперь высокотехнологичная медицинская помощь доступна и в Шымкенте», — отметили специалисты.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

