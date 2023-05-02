Отец стал донором почки для дочери в Шымкенте

В Областной клинической больнице Туркестанской области, прошел мастер-класс по трансплантации родственной донорской почки с участием специалистов из Алматы.

Операция шла в прямом эфире и транслировалась в конференц-зале, чтобы собравшиеся местные специалисты изучили высокотехнологичный метод хирургического вмешательства.

Баймаханов Болатбек, профессор, руководитель ННЦХ А.Н. Сызганова:

«По той методике, которую мы сегодня применяли забор почки лапароскопическим методом по области была выполнена впервые.Второе направление гепатобилиарная хирургия- это очень большое и сложное направление , печени и поджелудочной железы».

Забор почки у донора проходил лапароскопическим методом, что обеспечивает быстрый процесс реабилитации и уменьшения риска инфицирования раны и лучшей визуализации при заборе сосудов почки. Средняя длительность операции около 1 часа. Затем идет подготовка к пересадке почки от донора реципиенту. удаленной почки и Операция по имплантации трансплантированной почки заняла около 1,5 часа.

Баймаханов Болатбек, профессор, руководитель ННЦХ А.Н. Сызганова:

«Первые две операции взаимосвязаны. Лапароскопический забор почки у донора, которую пересадили дочери донора и это считается двумя операциями и третья операция по поводу рака пищевода, который распространился на желудок».

В ближайшее время в Областной клинической больнице планируют активно развивать сложную гепатобилиарную и комбинированную лапароскопическую хирургию, для обмена опытом в больницу регулярно приезжают специалисты из разных городов и стран.