За быстрое восстановление после сложной операции Сардар Нарметов благодарит врачей городской клинической больницы №1.

Врачи сохранили почку жителю Шымкента
Сардор Нарметов, пациент

Правая почка мужчины практически перестала работать, но шымкентские доктора подарили надежду на нормальную жизнь.

Сардар Нарметов, пациент: Операцию провели в три этапа. В конце ноября без разреза сделали первую операцию. Удалили камни. А затем в феврале вторую и вот в апреле почистили. Чувствую себя хорошо. Спасибо врачам».

Сильные боли у 30-летнего жителя Шымкента начались в конце прошлого года. Мужчина обследовался в частных клиниках. И все выносили суровый вердикт: Почку надо удалить! Уже ни на что не надеясь, Сардор оказался в городской клинической больнице. После полного обследования, врачи сообщили, что шанс сохранить почку есть. Доктора провели тройную операцию без разреза, раздробив камни нефроскопом.

Шынгыс Байменов
Шынгыс Байменов

Шынгыс  Байменов, заведующий отделением урологии городской клинической больницы №1: «Коралловидный камень 3 степени, инфоз 4 степени. При таком диагнозе раньше мы удаляли почку. Сейчас стараемся спасти, но учитываем новые технологии, к тому же у нас появилось больше опыта, знаний».

Операции такой сложности проводятся в столице и Алматы. И вот уже как два года в Шымкентской городской клинической больнице номер один.

Сегодня Сардар Нарметов идет на поправку. Скоро  долгожданный день выписки.

Шынар Оразова

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