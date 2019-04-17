Врачи сохранили почку жителю Шымкента

За быстрое восстановление после сложной операции Сардар Нарметов благодарит врачей городской клинической больницы №1.

Правая почка мужчины практически перестала работать, но шымкентские доктора подарили надежду на нормальную жизнь.

Сардар Нарметов, пациент: Операцию провели в три этапа. В конце ноября без разреза сделали первую операцию. Удалили камни. А затем в феврале вторую и вот в апреле почистили. Чувствую себя хорошо. Спасибо врачам».

Сильные боли у 30-летнего жителя Шымкента начались в конце прошлого года. Мужчина обследовался в частных клиниках. И все выносили суровый вердикт: Почку надо удалить! Уже ни на что не надеясь, Сардор оказался в городской клинической больнице. После полного обследования, врачи сообщили, что шанс сохранить почку есть. Доктора провели тройную операцию без разреза, раздробив камни нефроскопом.

Шынгыс Байменов, заведующий отделением урологии городской клинической больницы №1: «Коралловидный камень 3 степени, инфоз 4 степени. При таком диагнозе раньше мы удаляли почку. Сейчас стараемся спасти, но учитываем новые технологии, к тому же у нас появилось больше опыта, знаний».

Операции такой сложности проводятся в столице и Алматы. И вот уже как два года в Шымкентской городской клинической больнице номер один.

Сегодня Сардар Нарметов идет на поправку. Скоро долгожданный день выписки.

Шынар Оразова