Универсальная спортивная база в ЮКО находится в плачевном состоянии

Два года назад универсальную гребную базу открывал весь спортивный мир юга. Ведь, она является единственной в Республике. В течение года у побережья Бадамского водохранилища тренировались сотни гребцов разных областей Казахстана. Даже с России приезжали. Но, уже скоро не сможет принимать гостей. Так как уже фасад требует ремонта, кафель отклеивается, окна и двери продувают, а котельная и вовсе перестанет функционировать.

Подрядная компания «Куат-Курылыс», которая занималась стройкой объекта, кормит обещаниями. Главной проблемой является котельная. Заведующий спортивной базой Николай Беспалов уверяет, что она в аварийном состоянии. Раз 15 котёл ремонтировали, но ничего не изменилось. Если подрядная компания не заменит его, то зимой не будет тепла.

Сейчас спортивная база пустует, так как спортсмены уехали на сборы. Это, даже, к лучшему. Ведь уже сейчас существует проблема с поступлением горячей воды. Душ не работает, а директор строительной фирмы «Куат-Курылыс» ответил на наш вопрос лишь по телефону.

«Кто вам сказал, что работы остановились? Ведутся. Хотя косметический ремонт они могут и сами сделать, за свои средства. Ведь им построили этот объект для того, чтобы он сам мог себя обеспечивать», — сказал директор компании «Куат-Курылыс» Рашид Нурмаханов.

Сарбиназ Алдабергенова