В Мактаарале введены в эксплуатацию узбекистанские электросети

В целях обеспечения жителей Мактааральского района качественной электроэнергией стали использовать электросети Республики Узбекистан. В частности, Мактааральский район будет получать электрическую энергию, транспортируемую из севера Казахстана через электрические сети Республики Узбекистан.

Данное соглашение достигнуто на заседании межправительственной комиссии, прошедшей в городе Ташкент 23 февраля текущего года, инициатором которой выступил Акимат Южно-Казахстанской области.

В результате данного мероприятия жители Мактааральского района Южно-Казахстанской области, также потребители производственных предприятий обеспечиваются качественной электроэнергией. В результате двустороннего соглашения ТОО «Онтустик Жарык Транзит» провело электрическую сеть мощностью 110 кВт, протяженностью в 6,2 километра, установило дополнительную ячейку, мощностью 110 кВт, тем самым подключился к электрической сети «Феруз» Республики Узбекистан.

На основании реализованного проекта по указанным электрическим сетям возможна транспортировка электроэнергии до 60 МВт.

Нужно отметить, что в настоящее время, посредством электрических сетей Республики Узбекистан по необходимости транспортируется 21 МВт электроэнергии с северных регионов Республики Казахстан.

Пресс-служба акима ЮКО