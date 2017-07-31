В областной центральной мечети ЮКО проходят курсы по изучению Корана для женщин

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В областной центральной мечети ЮКО проходят курсы по изучению Корана для женщин

При поддержке ДУМК в начале июля текущего года в областной центральной мечети  ЮКО  начались курсы по обучению Корана для женщин. Курсы  посещают около ста учащихся, сообщает muftyat.kz.

Учащиеся делятся на три возрастные группы: самая маленькая ученица курса 4-летняя девочка, а самая старшая ученица 68-летняя пенсионерка. В основном ученицами являются студентки и школьницы.

Ученицы обучаются знаниям о ритуальной чистоте и поклонении: омовение, намаз, пост, правилам чтения священного Корана. Проводятся разные лекции, где женщинам рассказывают о жизни пророков.

Также проводятся разные мастер классы по изготовлению сладостей и рукодельныx изделий. Стоит отметить что обучение учениц на высоком уровне благодаря руководством высоко-квалифицированного преподавателя областной центральной мечети ЮКО.

 

В областной центральной мечети ЮКО идут курсы по изучению Корана для женщин

 

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