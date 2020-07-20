Заявление ДУМК касательно проведения джаназа намаза и похорон во время коронавируса, передает Otyrar.KZ.
Требования к джаназа намазам и похоронам
1. Омывать тело, обертывать в саван, проводить джаназа намаз и погребение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
2. Посещающим джаназа намаз и похороны носить маски и не обмениваться рукопожатием;
3. Проводить джаназа намаз в течение 5 минут, и сразу после погребения все должны немедленно покинуть кладбище;
4. Не участвовать на джаназа намазе людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста;
5. Не собираться на джаназа намазе больше 10 человек, включая всех участников;
6. Не проводить джаназа намаз в общественных местах;
7. Приостановить возведение могил и их огорождение, а ограничиться лишь установлением знака над могилой;
8. Приостановить проведение поминальных обедов после похорон, а также конак асы, семь дней, сорок дней, годовщина, и т.д. до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.
Духовное управление мусульман Казахстана