Заявление ДУМК касательно проведения джаназа намаза и похорон во время коронавируса, передает Otyrar.KZ.

Требования к джаназа намазам и похоронам

1. Омывать тело, обертывать в саван, проводить джаназа намаз и погребение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2. Посещающим джаназа намаз и похороны носить маски и не обмениваться рукопожатием;

3. Проводить джаназа намаз в течение 5 минут, и сразу после погребения все должны немедленно покинуть кладбище;

4. Не участвовать на джаназа намазе людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста;

5. Не собираться на джаназа намазе больше 10 человек, включая всех участников;

6. Не проводить джаназа намаз в общественных местах;

7. Приостановить возведение могил и их огорождение, а ограничиться лишь установлением знака над могилой;

8. Приостановить проведение поминальных обедов после похорон, а также конак асы, семь дней, сорок дней, годовщина, и т.д. до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.

Духовное управление мусульман Казахстана