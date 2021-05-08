Как известно, многие массовые мероприятия, собрания в нашей стране и во всем мире проходят в режиме онлайн.

Известно, что главная причина — не усугублять эпидемиологическую ситуацию. Ведь с распространением инфекционных заболеваний важно бороться только путем изоляции.

Мы знаем, что в мировой практике метод изоляции дает положительные результаты.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Духовное управление мусульман Казахстана сообщает, что для предотвращения распространения опасной болезни религиозные обряды в мечети на Ляйлатуль-Кадр будут проводиться в режиме онлайн. При этом напоминаем о необходимости проводить Ляйлатуль-Кадр дома. Поскольку здоровье и жизнь людей – самое дорогое, мы просим вас принять такое временное решение и соблюдать дисциплину. Если каждый осознает свою гражданскую и моральную ответственность перед семьей и обществом и будет вносить свой вклад в предотвращение распространения инфекционных заболеваний, с Божьей помощью мы преодолеем этот вызов. Всевышний Аллах повелевает в суре «аль-Бакара» в 195-ом аяте: «Не подвергайте себя опасности собственными руками». Этот аят должен стать жизненным уроком для всех нас.

Дорогие соотечественники!

Духовное управление мусульман Казахстана организует специальную онлайн-программу в ночь Ляйлатуль-Кадр на отечественных телеканалах и на страницах социальных сетей «Халык Арна», «Хикмет ТВ» и muftyat.kz. В онлайн-программе «Ночь Могущества» вы можете послушать проповеди известных ученых и поучаствовать в дуа Хатм Корана. Также у Вас есть возможность круглосуточно получить ответы на свои текущие вопросы в Религиозно-информационном центре при Духовном управлении (call-центр 8 7172 33 30 30).

Да примет Всевышний Аллах наши молитвы, дуа в ночь Могущества. И пусть наступят дни, когда мы все будем молиться в мечетях в одном ряду. Мы просим Всевышнего искоренить эту заразную болезнь с лица земли, вернуться к прежним счастливым и беззаботным дням. Пусть процветает мир и спокойствие в нашей стране! Аминь!