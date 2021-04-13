В канун священного месяца Рамадан в социальных сетях распространилась провокационная информация в отношении Духовного управлении мусульман Казахстана.

Распространение такой ложной информации было вызвано митингом феминисток 8 марта и позицией ДУМК относительно ЛГБТ, а также постом, размещенным на личной странице Верховного муфтия по этому поводу.

ДУМК призывает казахстанский народ и всю мусульманскую общину не верить фейковым новостям, и не сеять смуту (фитну). «Аллах не любит распространяющих нечестие» (Сура «аль-Маида», 64).

Как сказал Хаким Абай: «Что народ твердит – тому все верят», давайте не будем верить всему, что говорят, не удостоверившись в подлинности распространяемой информации. В другом аяте Аллах предупреждает: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (Сура «Аль-Худжурат», 6).

Пусть Всемогущий Аллах укрепит наше единство и благословит всех нас! Поздравляем с наступающим священным месяцем Рамаданом! Пусть Всевышний примет ваши намерения на пост и придаст вам сил! Да хранит вас Аллах от недуга!

В ДУМК опровергли и еще одну фейковую информацию, которая гуляет по социальным сетям.