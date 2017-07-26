В Сети появилось видео последствий ДТП, погубившего депутата и советника акима ЮКО

В Сети появилась видеозапись последствий дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли советник акима Сеит Ертай и депутат маслихата ЮКО Камытбек Айтореев. По всей видимости, кадры были сняты проезжавшим мимо очевидцем.

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ДТП произошло в 40 километрах от Туркестана. Toyota Land Cruiser Prado, в которой ехали 46-летний советник акима Сеит Ертай и 55-летний депутат Камытбек Айтореев, на полном ходу врезалась в ГАЗ-53.

Сообщалось, грузовик был не исправен и в момент аварии водитель ремонтировал его. От удара правую сторону Тойоты буквально вдавило внутрь. Травмы, полученные пассажирами, оказались не совместимы с жизнью.

Шофер ГАЗ-53 не пострадал, в больнице находится водитель внедорожника. По предварительным данным, он вёз советника и депутата из мест паломничества.

По факту аварии проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Обе машины доставлены на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз. Дознавателями выясняются все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.