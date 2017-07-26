В Шымкенте более 20 семей рискуют остаться зимой без тепла

Жители дома № 1 по улице Ондирис в Аль-Фарабийском районе Шымкента не могут собрать денежные средства на замену прогнившего и устаревшего элеватора. Частники запросили у собственников 180 тысяч тенге на замену прогнившего элеватора и тепломагистрали.

«Вот мы 60 тысяч тенге собрали и больше нет возможности собрать. Дом старый, здесь живут пенсионеры, инвалиды, дети войны, старики и на лекарства у них много очень уходит. Возможности у нас нет этот элеватор отремонтировать», — рассказывает Ольга Контаева, жительница дома.

У инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных граждан, проживающих в этом доме, таких денег нет. Горожанам ничего не остается, как с ужасом ждать наступления зимы.

«Все наши жители просят помощи у вас. Чтобы с этим отоплением что-то как-то решить. Потому что мы сами не можем — старые, больные, что с нас взять? И помирать не хочется. Вот и просим…», — обратилась к журналистам Людмила Князькина, жительница дома.

— А как вы прожили прошлую зиму?

— С трудом… Я два раза лежала в больнице из-за того, что простывала дома. Одетые спали в пальто, в сапогах, кто что мог — одевал и вот так вот и спали. Холодно было…

К разговору подключается еще одна соседка, еще в одной квартире живет больной человек: «Не дай бог отопления не будет, замерзнет. А он у нас ходить не может, седьмой год лежит. Согревали, чем могли в прошлую зиму. Он не может встать, одеть его не можем, по тому что катетер у него стоит. И вот мы вообще не знаем, что мы будем делать, если отопления не будет. Куда деваться нам?»

Представители ГКП «Куат Жылу Орталык» на удивление отреагировали мгновенно. Осмотрев объект, они приняли согласованное решение. Элеватор и тепломагистраль будут заменены в ближайшие дни. За работу и расходные материалы с житеей денег не возьмут. А чтобы подобных проблем избежать в будущем, тепловики советуют горожанам воспользоваться услугами новой сервисной службы.

«В марте месяце по постановлению областного акимата открылась сервисная служба в «Куатжылуорталык». Цель сервисной службы привести в порядок внутридомовую отопительную систему многоэтажных домов. Дело в том, что внутридомовая система отопления устарела и многие грязевики, элеваторные узлы и крыловые вентили — это все уже устарело и тепло, которое предоставляет «Куатжылуорталык», не доходит до потребителя», — пояснил Самат Жолдыкараев, начальник отдела сервисной службы ГКП.

По сути, сервисная служба проделает всю работу по устранению неполадок в отопительной системы в квартирах и на самом элеваторе. За это абоненты будут платить чуть больше шести тенге за квадратный метр ежемесячно. Но для начала, необходимо заключить договор с сервисной службой. За такое предложение жители дома № 1 проголосовали единогласно. Это значит, что риск остаться без тепла зимой у ондырысовцев, практически свелся к нулю.

Бахром Абдуллаев