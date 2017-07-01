В Шымкенте малыш не проснулся после тихого часа в детском саду

В одном из детских садов Шымкента умер его воспитанник. Во время тихого часа ребенок уснул в своей кровати и уже не проснулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам педагогов дошкольной подготовки, мальчик, которому было 2 года 8 месяцев, после тихого часа не встал с кровати. Согласно данным, предоставленным управлением образования, несчастный случай произошел в детском саду в микрорайоне «Наурыз» города Шымкента.

С утра малыша привели в детсад родители. По словам воспитателей, ребёнок чувствовал себя нормально, играл с другими детьми, ел по распорядку вместе с другими воспитанниками. А во время послеобеденного сна заснул вечным сном. Воспитатели, которые не смогли его разбудить, вызвали службу скорой медицинской помощи и полицию.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мальчика. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия этого несчастного случая. Назначен целый ряд судебно-медицинских экспертиз.

По результатам расследования будет установлена причина смерти ребёнка.