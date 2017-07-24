В Шымкенте мошенник похитил у доверчивых граждан около 2,5 миллионов тенге

Мошенничество — это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверием, которое является одним из наиболее распространённых видов имущественного преступления.

Как правило на уловки аферистов попадаются доверчивые граждане, которым мошенники под разными предлогами обещают помощь в трудоустройстве, в получении жилья, кредит в банке и т.д., а после скрываются с места преступления, незаконно присвоив деньги и ценные вещи потерпевших. И зачастую вернуть отданные мошенникам деньги и имущество не всегда удается.

Например, 9 июля 2017 года в Каратауский ОП с заявлением обратился житель г. Шымкента, 1988 г.р. о том, что дальний знакомый, войдя к нему в доверие, обманом завладел его деньгами в сумме 2 миллиона 330 тысяч тенге, обещая помочь выиграть в тендере.

Сотрудники Каратауского ОП УВД г. Шымкента в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого жителя г. Шымкента, 1970 г.р., раннее судимого. В подобных преступлениях нанесенный ущерб потерпевшим составляет 2 миллиона 330 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Полиция УВД г. Шымкента рекомендует гражданам: для того, чтобы не стать жертвой различного рода аферистов, проявлять бдительность и быть внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми. Не быть излишне доверчивыми и не пускать к себе домой мошенников. Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, необходимо решать вопросы в законном порядке и не подаваться на уговоры и не обращаться к мошенникам.

Если же вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, то вам следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел или позвонить по телефону «102».