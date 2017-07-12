В Шымкенте начался судебный процесс по делу Ларисы Харьковой

Сегодня в Шымкенте началось главное судебное разбирательство в отношении Ларисы Харковой бывшего председателя Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана.

Ей предъявляются обвинения в присвоение или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также мошенничестве в крупном размере, совершенном неоднократно с использованием своего служебного положения. Якобы в профсоюзе были похищены миллионы.

На предварительном слушании суд установил, что в ходе досудебного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства не допущено. Также не обнаружены доказательства, полученные с нарушением закона. Мерой пресечения для обвиняемой избрана «подписка о невыезде». Известно, что суд уже наложил арест на все имущество и банковский счет подсудимой.

Лариса Харькова: «На протяжении шести месяцев, пока длилось следствие, я надеялась, что до суда не дойдет. Так действовать в отношении меня и по отношению ко всем, к нашим республиканским организациям! Профсоюзы нельзя подавить, нельзя вот так с ними обращаться. Потому что мы защищаем работников, защищаем их интересы на всех уровнях власти».

Непосредственно потерпевшими по делу заявлены несколько бывших членов профсоюза. Более чем в течении часа свои показания давала одна из заявительниц. Она в частности заявила, что материальных претензий к Харковой не имеет, а в качестве потерпевшей себя считает потому, что за ее спиной руководство профсоюза подписывала некие протоколы ревизионных комиссий и исключили ее из членства профсоюза. При этом содержание данных протоколов она не знает.

Представители профсоюза считают что это дело является следствием нарушения внутренней субординации в профсоюзе.

Людмила Экзархова, пресс-секретарь ликвидированной конфедерации: «Это нарушение, когда рядовой член профсоюза вмешивается в дела республиканского объединения — он не входит в ревизионную комиссию, в управление профсоюза…»

Разбирательство по делу Харьковой продолжается.

Данил Шемратов