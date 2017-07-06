В Шымкенте с размахом отметили День столицы. Не смотря на первоначальную программу, часть мероприятий прошла накануне – 5 июля.

Так, в парке Абая прошла выставка художников. Живописцы Шымкента представили гостям выставки под открытым небом свои картины, посвященные Дню столицы.

А в сквере у памятника С. Байтерекову творческие коллективы Шымкента подготовили праздничную концертную программу.

Уже на следующий день горожанам пришлось рассчитывать весь день по минутам – так много праздничных мероприятий было запланировано в городе на 6 июля. При этом организаторы постарались подойти к празднику особо. Утро – рассчитано на самых маленьких южан, середина дня – на подростков, ну а вечером грандиозный концерт для гостей праздника всех возрастов.

Для самых маленьких горожан шымкентский зоопарк устроил настоящий праздник – всех их пригласили на День открытых дверей и День рождения жирафа Астана.

Маленьких посетителей развлекали аниматоры и ростовые куклы – любимые детворой герои мультфильмов.



А все, кто собрались у вольера жирафа, смогли поздравить своего любимого питомца с праздником. По традиции смотрители зоопарка приготовили для него специальный торт из фруктов и овощей — арбуза, капусты, хрустящей моркови… Правда, жираф от столь изысканного угощения отказывался, отдавая предпочтения листьям карагача, растущего неподалеку. Дети и взрослые скандировали: «Астана, кутты болсын!».

Тем временем на площадке перед торговым домом «Шымкентплаза» на флешмоб собрались 120 мальчишек и девчонок. Своими зажигательными танцами они решили поздравить столицу с Днем рождения. Отметим, всех ребят привезли из лагеря «Аксу», где они проводят очередную смену. И хотя из загородной прохлады попали в душный город, дети с удовольствием танцевали и поздравляли столицу.

А в Центральном парке все желающие могли почитать книги об Астане – здесь организовали настоящую библиотеку под открытым небом. А вдоль центральной аллеи со своими мольбертами расположились юные художники. Они рисовали свое посвящение Астане. Ну а на главной сцене парка акыны состязались в своем умении импровизировать на заданную темой, которой сегодня стал День рождения столицы.

А вечером на площади Аль-Фараби всех жителей и гостей Шымкента ждал грандиозный концерт, который начался с хореографической постановке. Классические танцы сменяли народные и спортивные.

Завершился праздник большим концертов, в котором наряду с южноз-казахстанскими исполнителями приняли участие столичные звезды – Молдир Ауелбекова и группа «Алау».