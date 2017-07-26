В Шымкенте суд вынес приговор Ларисе Харьковой

Суд в Шымкенте поставил точку в деле Ларисы Харьковой. Бывший председатель Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) признана виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорена к четырем годам ограничения свободы с конфискацией имущества.

Так же Харькову лишили права пять лет занимать руководящие должности в общественных организациях. Суд постановил установить за осужденной пробационный контроль на весь период наказания. Суд возложил на осуждённую обязанность уведомлять специализированный уполномоченный орган в случае смены постоянного места жительства или работы и не посещать определенные этим уполномоченным органом места. Решением суда осуждённая должна не покидать пределы города без уведомления об этом спецоргана.

Изначально Ларису Харькову обвиняли по статьям «Хищения» и «Мошенничество». Но во время прений обвинения были изменены на на часть 1 статьи 250 уголовного кодекса: «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации».

Предыдущий лидер Конфедерации независимых профсоюзов Сагира Нурбекова и руководитель профсоюзного комитета станции скорой помощи в Шымкенте Сауле Абдибаева обвинили Харькову в присвоении профсоюзных денег. Сама Лариса Харькова с обвинением не согласна.

Приговор может быть опротестован и обжалован в течение 15 суток со дня оглашения.