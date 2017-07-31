Поздний посетитель одного из летних кафе Шымкента после хорошей вечеринки не смог рассчитаться по счету. Ему не хватило около 2 тысяч тенге. На этой почве у него возник разговор на повышенных тонах с обслуживающей официанткой, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Неожиданно на помощь официантке пришли двое парней, сидевших за соседним столиком. Они достаточно резко отозвались о «халявщике».
Между мужчинами возник конфликт, который продолжился уже за пределами кафе.
Здесь, по материалам следствия, 32-летний пострадавший пытался сбежать от своих оппонентов. Но они догнали его, и один из нападавших, 30-летний мужчина, нанес пострадавшему удар ножом в область груди. Ранение оказалось смертельным, мужчина умер на месте.
«По делу проходят двое обвиняемых, одному из которых предъявляется обвинение в убийстве, второму — соучастие в убийстве», — сообщили в прокуратуре Абайского района ЮКО.
Оба обвиняемых ранее не судимы. В настоящее время расследование на стадии завершения, материалы готовятся для передачи в суд.
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1 Комментарий Включено "В Шымкенте убили посетителя кафе, который не смог рассчитаться по счету"
Халява — стремление заполучить чужое — лежит в основе всех преступлений на земле, от мировых войн до бытовых конфликтов.