Громкое убийство 13-летней давности в Шымкенте: задержаны 6 человек

Громкое убийство 13-летней давности в Шымкенте: задержаны 6 человек

Иллюстрация автора.

Спецпрокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве, которое было совершено 13 лет назад в Шымкенте.

Как установлено в ходе следствия, 12 октября 2012 года в Сайрамском районе группа из шести мужчин жестоко избила потерпевшего, после чего вывезла его в съемную квартиру в городе Шымкент. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данному факту были проведены комплексные следственные и процессуальные действия, в результате которых все шестеро подозреваемых были установлены и задержаны. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

