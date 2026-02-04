Семья в Шымкенте просит смертной казни для убийцы дочери

Добиться смертной казни для убийцы планирует семья погибшей женщины, которую убил несовершеннолетний в Шымкенте. Об этом они заявили на апелляционном судебном заседании.

Резонансное дело об убийстве получило продолжение. Городской суд в закрытом режиме рассматривает апелляционную жалобу по делу школьника, который, по версии следствия, убил женщину, пришедшую убирать дом, а затем выбросил её тело возле мусорных контейнеров. Апелляцию подала потерпевшая сторона. Мать погибшей не согласна с приговором суда, который признал 17-летнего школьника виновным по статьям «Убийство» и «Кража» и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Родственники погибшей считают наказание несоизмеримо мягким.

«Я не согласна с тем что ему дали всего семь лет. Он выйдет уже в 24 года, кто даст гарантию, что он не повторит преступление?», — Карлыгаш Онгарбаева, мать погибшей.

Потерпевшие настаивают, что ответственность должны понести и родители осужденного, которые отправили сына работать в город в 16-летнем возрасте, а также те, кто сдал жилье несовершеннолетнему. Кроме того, потерпевшая сторона выразила несогласие с исключением из обвинения статьи «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Когда я хоронила свою дочь, я даже не могла попрощаться по человечески, обнять ее напоследок. Я думаю он не мог это один сделать. И это скрывают», — Карлыгаш Онгарбаева, мать погибшей.

Отец осуждённого, выступающий в суде в качестве общественного защитника, от комментариев по делу отказался. Ранее он заявлял, что согласен с приговором суда.

Напомню, трагедия произошла в июле прошлого года. Женщина отправилась на уборку дома, пропала без вести, а позже её тело было обнаружено возле мусорных контейнеров. По подозрению в совершении преступления был задержан ученик 11-го класса. Законного представителя подростка также обязали в течение двух месяцев выплатить 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда двум потерпевшим и двум несовершеннолетним дочерям погибшей.