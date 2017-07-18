В Шымкенте вынесен приговор мужчине за продажу наркотиков и торговлю оружием

В Шымкенте к длительному сроку приговорен 27-летний Мухан А., житель Сарыагашского района.

В феврале этого года Мухан был с поличным задержан сотрудниками департамента комитета национальной безопасности при попытке продажи крупной партии наркотика — героина в размере 1 кг 528 грамм, а также автомата АК-47 с 6 боевыми патронами. Покупателем выступал негласный сотрудник нацбезопасности. Стоимость наркотиков оценивалась в 15 тысяч долларов США, автомат шел за 600 тысяч тенге.

Абинур Карабаев, судья уголовного суда: «Признать виновным в незаконном обороте наркотических средств с целью продажи, а также в торговле оружием и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У осужденного есть право подать апелляцию».

Данил Шемратов