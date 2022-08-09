Наркоторговку-рецидивистку приговорили к 7 годам лишения свободы в Шымкенте

Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента приговорил 27-летнюю девушку к 7 годам лишения свободы за продажу наркотиков, передает OTYRAR.

Горожанка занималась сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Ее задержали еще в июне прошлого года с поличным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере).

Дело было направлено в суд, вина полностью доказана. Как оказалось, девушка ранее уже привлекалась к ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотических средств. С учетом рецидива преступления судом было назначено лишение свободы сроком на 7 лет.