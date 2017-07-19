В Шымкенте христианское кладбище зарастает мусором

Христианское кладбище расположенное в окрестностях микрорайона Казыгурт ежегодно прорастается сотнями метров. Вместе с числом захороненных, растёт и число людей посещающих могилы родных.

Как следствие растут и горы мусора, угрожая вызвать экологическую катастрофу. Ольга Ли уже восемь лет почти ежедневно посещает могилу своего сына и заметила вместе с кладбищем рядом с захоронениями растёт и мусорная свалка.

Ольга Ли, жительница города: «За последнее время я стала ездить реже это раз в неделю, спускаясь не по своей карте, а ниже я заметила, что рядом с забором растёт мусорная свалка. А потом неделю назад когда я пришла ещё раз была сильное зловоние и в том месте где похоронен мой сын невозможно было дышать. Хотелось бы обратиться к властям…- это неправильно, не должно быть так …».

Из обслуживающего персонала из числа тех, кто постоянно находятся на кладбище сегодня сегодня только работники ТОО «Ритуал». Как говорят смотрители, мусорная гора растёт уже третий год, после того как стали меняться компании выигравшие тендер на благоустройство кладбища.

Шарипжан Сагимбеков, старший участка ТОО «Ритуал»: «Они должны вывозить мусор, завозить воду, вообщем наводить порядок. А сейчас видите пока не позвоните воду не привезут. Мы в своё время привозили так во вторник, четверг и воскресенье».

Одна из причин сложившейся ситуации — отсутствие компании отвечающей за благоустройство кладбища. Результаты предыдущего тендера проведённого весной были отменены и сейчас проходит новый конкурс. Всё ещё наладится заверяют сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства. И возможно первые изменения горожане увидят уже в начале августа. К этому времени будет определён победитель тендера на благоустройство кладбищ.

Нурлан Бектурсынов, начальник отдела ЖКХ: «Тот весь мусор и ветки которые были там они все будут убраны той организацией которая выиграет тендер. Мусор не должен складываться на кладбище и он не будет там складываться».

Но пока проблема решается посетителям кладбища по прежнему приходится запасаться вёдрами и баклажками с водой, чтобы полить цветы на могилах, и с горечью наблюдать как растут мусорные горы на территории кладбища.

Данияр худайбергенов