В связи с ремонтом дорог в сторону аэропорта разработана новая схема проезда

Акимат Шымкента представил схему объезда закрытой развязки в районе рынка «Бекжан», в связи с ремонтными работами, проводимыми на дорогах.

В ночь с 10 на 11 июля будет полностью перекрыто движение по всем четырем направлениям на пересечении Темирлановское шоссе и ул. Ахунбабаева.

Тем не менее, разработана схема объезда закрытого участка. Так, если вам необходимо двигаться в сторону аэропорта, вам нужно будет свернуть направо перед автоцентром, затем, обогнув АЗС «Синойл» снова вернуться на Темирлановское шоссе.

Чтобы попасть в центр Шымкента, возвращаясь со стороны аэропорта, вам нужно будет по Темирлановскому шоссе съехать в правый съезд перед мечетью.

Запланировать маршрут вам поможет схема, которую мы публикуем. Сверяйтесь с нею прежде, чем отправитесь в путь. Кстати, на каждом правом съезде установлены ярко-желтые указатели, на которых написано «ОБЪЕЗД». Чтобы выехать в нужном вам направлении достаточно следовать указателям.

Ремонтные работы рассчитаны на год, но до конца 2017 года уже будет восстановлена часть движения. Акимат Шымкента благодарит всех жителей и гостей за понимание и приносит свои извинения за временные неудобства.