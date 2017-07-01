В ЮКО подешевел газ для заправки автомобилей

В Южно-Казахстанской области снизились цены на сжиженный газ. Также на 11 500 тонн увеличен объем выделяемых на регион сжиженного нефтяного газа. На автогазозаправочных станциях по сравнению с началом 2017 года стоимость литра сжиженного газа снизилась на 7 тенге и составила 59-60 тенге.

За аналогичный период прошлого года Министерством Энергетики на Южно-Казахстанскую область выделено 4000 тонн сжиженного нефтяного газа.

Объем выделенного сжиженного газа не полностью обеспечило потребность области, что привело к значительному росту цен. Напомним, Законом РК от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» было введено государственное регулирование в сфере газа и газоснабжения.

В соответствии с этим законом, в целях удовлетворения потребности внутреннего рынка министерство Энергетики РК в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, утвердил план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок на льготных ценах.

На сегодняшний день, в Южно-Казахстанской свыше 27 тысяч автомашин используют сжатый газ. Количество автогазозаправочных станций достигло 240 единиц. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. По области газобаллонное оборудование ежедневно устанавливают около 20 автомашин.

Пресс-служба акима ЮКО