В ЮКО полицейские поставили на учет 78 женщин легкого поведения

В ЮКО полицейские в ходе рейдового мероприятия «Притон» выявили 21 фактов сводничества и поставили на учет 78 женщин легкого поведения, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В Южно-Казахстанской области сотрудниками ДВД ЮКО в период 5 по 7 июля 2017 года провели оперативно-профилактическое мероприятие «Притон», направленного на профилактику, выявление и пресечение преступлений, связанных со сводничеством, организацией притонов для занятия проституцией, торговли людьми и других правонарушений.

За время ОПМ «Притон» стражи порядка выявили 21 факт сводничества. Так, при проведении рейдовых мероприятий в одной из саун города, полицейские задержали администратора заведения, которая получила вознаграждение в сумме 5 тысяч тенге от двух девушек легкого поведения за предоставление им клиентов на интимные услуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Проводится досудебное расследование.

Кроме того, стражи порядка за время ОПМ поставили на учет органов внутренних дел 78 женщин легкого поведения. Всего же с начала года полицейскими просечено 59 фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

В свою очередь сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО напоминают, что если Вы стали свидетелем или жертвой преступления, связанного с торговлей людьми или же владеет какой-либо информацией, то Вы можете обратиться в полицию по телефонам доверия ДВД Южно-Казахстанской области: 98-00-56.