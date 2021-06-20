Шымкентские полицейские в ходе мероприятия «STOP-трафик » выявили 9 фактов сводничества и организации притонов.

В Шыимкенте с 16 по 18 июня проходили рейды в рамках ОПМ «STOP-трафик».

По итогам рейдов сотрудниками Управления криминальной полиции города Шымкент выявлено 9 фактов организации или содержания притона для занятия проституцией и сводничества.

В приемник-распределитель доставлены две гражданки Республики Узбекистан, занимающихся проституцией. Кроме того, стражи порядка составили один протокол по факту предоставления помещения для занятия проституцией.