В Шымкенте продавали молодых девушек в сексуальное рабство

Преступную группировку состоящую из 11 человек задержали.

Они вербовали молодых девушек из разных городов через знакомых и соцсеть «ВКонтакте», и предлагали им работу с хорошим окладом и условиями труда. Когда те соглашались, забирали у них документы и заставляли заниматься проституцией в Шымкенте, Таразе и Туркестане. А деньги присваивали себе.

«В случае непослушания применяли насилие, шантаж, штрафы и принуждали к употреблению наркотиков. Подозреваемые задержаны. Начато расследование по нескольким статьям», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.

Оказалось, что подобное практиковали и в Мангистауской области. Там проводят досудебное расследование по делу о похищении девушки для сексуальной эксплуатации. Факт похищения выявили во время очередного этапа операции «STOP-трафик».

«Начато досудебное расследование по статье «Похищение человека с целью эксплуатации». Полицейскими установлен и задержан 43-летний мужчина, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.

Всего в рамках операции полицейские закрыли по Казахстану более 20 притонов для проституции. Говорили на брифинге в министерстве внутренних дел и о распространении синтетических наркотиков. Больше 110 кг синтетических наркотиков изъяла полиция с начала года. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

«С октября 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма. Задержанным грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.

За 5 дней полицией выявлено 17 преступлений в сфере оборота наркотических средств

Изъято около 45 тыс. таблеток и ампул медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

«За 5 дней полицией выявлено 17 преступлений и 228 административных правонарушений в данной сфере. К административной ответственности привлечено 228 человек, в том числе 47 медицинских работников. Так, в Уральске в квартире полицейские изъяли 27 тыс. таблеток трамадола. Хозяйка квартиры продавала их поштучно наркопотребителям», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.

Незаконный оборот наркосодержащих лекарственных средств влечет уголовную ответственность.