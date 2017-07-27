В ЮКО проходят Дни Министерства труда и социальной защиты населения РК

В Южно-Казахстанской области впервые проходят Дни Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 26 июля по 2 августа жители Южно-Казахстанской области смогут непосредственно получить консультацию у руководителей Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В течение этих дней, руководящий состав министерства посетит все городах и районы области, и проведут встречу с активом сельских округов и местным населением, где расскажут о различных видах помощи со стороны правительства.

Отметим, что Дни Министерства проводятся по инициативе Министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, и начались они Казыгуртском районе.

Посетив Казыгуртский район, рабочая группа провела разъяснительную встречу с населением по таким вопросам как -модернизация социальной помощи, участие в программе «Өрлеу», реформа пенсионной системы, соблюдение работодателями прав работников. Наряду с этим, на совещании обсудили вопросы защиты прав людей с ограниченными возможностями, адаптации объектов, а также предоставления специальных социальных услуг.

Кроме того, представители ведомства провели личный прием населения по вопросам социальной помощи.