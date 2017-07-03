В ЮКО вынесли приговор рецидивисту, который нападал на пенсионеров

В апреле прошлого года в городе Арысь зверски убили одинокую пенсионерку. Убийца, заметая следы, облил труп бензином и поджег. Приехавшие следователи тщательно обследовали место ЧП, взяли все вещдоки, в том числе оставшиеся под ногтями несчастной следы убийцы. Расследование по горячим следам не дало результатов, сообщает timeskz.kz.

По данным издания, через четыре месяца в Арыси случилось новое нападение на одинокую пенсионерку, к счастью, оставшуюся живой. Преступник пробрался к ней ночью через окно на веранду, накинул бабушке на голову тряпку и потребовал денег. Перепуганная женщина показала, где лежат 700 000 тенге — все ее сбережения. Налетчик, лица которого она не видела, но заикающийся голос которого запомнила навсегда, забрал денежки и исчез.

«А в январе нынешнего года жертвами нападения в Арыси снова стали пожилые супруги. Они сообщили, что узнали убийцу. Им оказался сын проживающего на их улице гражданина, который в 19 лет был осужден за грабеж к пяти годам. Вторая жертва опознала преступника по заикающемуся голосу. В итоге мужчина признался во всех трех преступлениях. Но на суде пошел в отказ», — отмечает издание.

По словам председательствовавшей на процессе судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Айжан Медеубековой, доказательством его вины стали результаты почти 20 судебно-медицинских — экспертиз, в том числе геномной.

Суд признал подсудимого опасным рецидивистом и приговорил к 20 годам содержания в уголовно-исполнительном учреждении чрезвычайной безопасности.