Водители и полицейские — права и обязанности

С 15 июля вступили в силу поправки в ряд документов, регулирующих отношения водителей и полицейских, дорожное движение в целом. Итак, что же это за документы и какие изменения в них внесены? Разобраться во всех тонкостях нам помогли порталы kolesa.kz и zakon.kz.

Закон «о дорожном движении»

Итак, 15 июля 2017 года вступили в силу поправки, которые поставили точку во многих разночтениях, допущенных в прежней редакции документа. Так, теперь и в Законе «О дорожном движении» прописано, что доверенность не обязательна, а кроме того, стать хозяином авто можно на основании волеизъявления (продавца и покупателя – прим. kolesa.kz.) без оформления письменной формы сделки. Ранее эти нормы отсутствовали.

Мопедом будет считаться двух- или трехколесное транспортное средство, не только оснащенное двигателем внутреннего сгорания, но и электродвигателем. Соответственно их также придется регистрировать в полиции и получать для управления ими права категории А1.

Из закона убрали норму, запрещающую пассажирам покидать авто без разрешения остановившего машину инспектора.

Полицейские теперь будут иметь право останавливать водителей не на основании показаний «технических средств фиксации», а «сертифицированных специальных технических средств и приборов».

А вот как расписаны обязанности сотрудников МВД при остановке автомобилей:

1) незамедлительно подойти к транспортному средству;

2) представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;

3) разъяснить причину остановки транспортного средства;

4) в случае если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

А ведь сколько раз водители жаловались, что не могут оспорить предъявляемое им якобы нарушение – полицейские ссылались на то, что видеофиксаторы опечатаны и вскрывать, чтобы отмотать запись назад, они права не имеют.

А обязанности водителя? Он обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. Расписаны в законе и специальные мероприятия, дающие полиции право на остановку транспортного средства: «оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные, антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами».

Помните, сколько шуму было по поводу видеозаписей? Полицейские заявляли, что снимать их на камеру категорически запрещено. Хотя нигде конкретно этот самый запрет не оговаривался (разве что в Законе о СМИ, но он не регулирует отношений между полицейским и водителем, согласитесь). Так вот, теперь, полицейских, остановивших вас, официально разрешено снимать на фото и видео.

Разрешили и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами и микроавтобусами в междугородном, межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях в ночное время (с 23:00 до 6:00). Ранее на это действовал запрет, который не соблюдался.

Обязанности пешеходов расширились. «Безлошадные» должны:

1) передвигаться по тротуарам и обочинам, пешеходным дорожкам и другим местам, обустроенным и приспособленным для движения;

2) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, при их отсутствии в пределах видимости – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка – под прямым углом к краю проезжей части дороги;

3) не создавать при пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода помех для движения транспортных средств и не выходить из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

4) выходить на проезжую часть дороги на нерегулируемых пешеходных переходах, будучи уверенным, что переход для него безопасен;

5) ожидать маршрутное транспортное средство и такси на остановочных пунктах, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине.

Наконец-то водителям мопедов и велосипедов законодательно запретили ездить по пешеходному переходу – только пешком.

Иностранцам – гражданам государств-членов ЕАЭС разрешили заниматься коммерческим извозом (пассажиры, грузы и т. д.).

Права на управление трамваем (категория Tm) отныне будут выдавать не с 25 лет, а с 21 года.

Военнослужащим водительские удостоверения категории D и D1 выдавать не в 19, а в 18 лет.

В случае истечения срока водительского удостоверения сдавать экзамены на знание ПДД отныне будет не нужно.

Кодекс «Об административных правонарушениях»

С 15 июля 2017 года вступили в силу и поправки в Административный кодекс, подписанный 4 июля 2017 года президентом Казахстана. Разработчики обещали значительные послабления по штрафам, вот только чуда не случилось.

На два МРП меньше теперь будем платить за нарушение по части 1 статьи 601 за несоблюдение требований разметки (разворот через сплошную теперь отдельная статья. О ней ниже). Теперь это стоит – 3 МРП (раньше – 5). За повторное нарушение в течение года будут также взимать 10 МРП.

И убрали наказание для пассажиров, покидающих салон авто без разрешения полицейских.

А вот в части ужесточения наказаний законотворцы постарались на славу.

Теперь полицейские могут лишать прав инвалидов за управление авто в состоянии опьянения.

Кроме того, абзац первый части 3 статьи 596 (выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено ПДД, влечет лишение права на управление транспортными средствами сроком на один год) дополнили: «в том числе сопряженный с разворотом или поворотом». Отныне выездом на встречку считается не только движение «против шерсти», но и поворот с разворотом через сплошную. Ранее это трактовалось как нарушение требований разметки, за которое положен был только штраф.

Отказываетесь пройти медосвидетельствование (ст. 613 КоАП) – лишитесь прав сроком не на два (как раньше), а на три года, как за управление авто в нетрезвом виде.

Саида ТУРСУМЕТОВА