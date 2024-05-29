Количество смертельных ДТП растет в Шымкенте

Прокуроры бьют тревогу. С начала года в Шымкенте произошло около 500 дорожно-транспортных происшествий.

Зафиксировано более 150 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это значительно больше, чем в прошлом году. Поэтому специалисты провели выездное заседание координационного совета.

С начала года в Шымкенте произошло около пятисот дорожно-транспортных происшествий. Это значительно больше, прошлогодних показателей. Об этом специалисты заявили на выездном заседании Координационного совета. Больше стало и пострадавших — 625. Из них 166 — несовершеннолетние. Представители прокуратуры говорят о необходимости принимать срочные меры.

Рашид Амиров, заместитель прокурора г. Шымкента: «Сергек» способствует воспитанию водителей. За 4 месяца зарегистрировано более 153 тысяч нарушений дорожного движения, наложено штрафов на 1 млрд 600 миллионов тенге, из них взыскано миллиард 300 миллионов. Сейчас из бюджета предусмотрено 4 млрд 400 миллионов тенге на установку дополнительных камер в количестве трех тысяч штук».



В ходе совещания были высказаны предложения по улучшению дорожного движения. Для предотвращения заторов необходимо создать автобусную полосу.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс»: «Думаю, что правая сторона дороги в сторону проспекта Республики, Тауке хана, Рыскулова, Кунаева, Янги Шахара должна быть отдана под автобусы. В часы пик автобусы не могут даже к остановкам подъехать. Поток транспорта такой, что пробки создаются. Как известно, такая ситуация оптимально решена в Алматы и Астане. Там правая сторона дороги передана общественному транспорту».

Глава города заверил, в ближайшее время это предложение будет рассмотрено. Также Габит Сыздыкбеков дал поручение специалистам по установке знаков, регулирующих движение транспорта в городе.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Конечно, мы думаем над этим вопросом. Генеральным планом предусмотрено строительство развязки. Ваше предложение уместно. Мы рассмотрим этот вопрос. В городе, я заметил, в нужных местах знаков нет. Поэтому, Айдын Мейрамбекович, возьмите этот вопрос на контроль».



Специалисты провели мониторинг дорожно-транспортных происшествий, произошедших за последние 5 лет. В результате выяснилось, что количество аварий увеличилось в 2 раза. Кроме этого, с 2019 года более 3 тысяч человек получили травмы в автокатастрофах, 373 жителя Шымкента погибли. Сотрудник прокуратуры говорит, что главная причина трагедий — превышение водителями скорости.

Нуржан Серикбаев, начальник управления прокуратуры г. Шымкента: «Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, во многом это происходит из-за превышения скорости. Это составляет 60 процентов всех единичных дорожно-транспортных происшествий. Есть автомобили из Туркестанской области. Ежедневно курсирует от 300 до 500 автомобилей. Количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается из-за большого количества автомобилей, въезжающих и выезжающих за день в Шымкент».

В ходе осмотра городских улиц выявлено 59 опасных зон. Сейчас в этих местах ведется работа по установке дорожных знаков и светофоров. А для того, чтобы работа была результативной, предполагается расширение состава специальной комиссии.