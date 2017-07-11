Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП на выезде из Шымкента. На выезде из города столкнулись два легковых автомобиля «Хундай акцент» и «Нива». Всего в двух машинах находилось девять человек.

От удара у автомашины «Хундай-акцент» раздавлен передний капот, а «Нива» буквально сложилась в гармошку. В обеих машинах находились 9 человек, 8 из них с травмами легкой и средней тяжести доставлены в больницы.

Очевидцы говорят, что от «Нивы» шел явный запах газа и по чистой случайности обошлось без взрыва. Теперь дознаватели выясняют, кто стал виновником аварии, но, похоже, все произошло из-за невнимательности водителя «Нивы».

Азамат Айымбетов, сотрудник местной полиции Шымкента: «Водитель автомашины «Нива» совершая поворот, не заметил «Хундай акцент» и создал аварийную ситуацию. Из пострадавших двое тяжелых, людей сразу увезли в больницу…»

программа «Экстренный вызов»