В Шымкенте открыт кризисный центр для жертв бытового насилия. Этот пилотный проект запустила генеральная прокуратура Республики Казахстан. Первые полгода центр будет работать под покровительством астанинских социальных работников.

Ежедневный страх от постоянных нападок со стороны супруга, обеспокоенность за детей, на глазах у которых это происходит, а порой и сами они становятся жертвами неадекватного родителя. Так, женщины оказываются у порогов психологических центров. Там они хотят найти убежище и покров, который бы спас от бытовых нашествий. Так случилось и с Марией, женщина с двумя детьми покинула дом из-за постоянных нападений нетрезвого брата.

«Вот это терпеть я уже не могу. Я собрала детей и ушла. На улицу ушла, потому что дети уже запуганы… Уже несколько лет он пьет. Милиция ничего не может сделать. И вот сказали, что открыли такие центры, где будут помогать, наркологию еще, будут помогать, ну дай Бог, пусть помогут. А я не могу с ним быть, потому что не могу его обиды постоянно выслушивать. Мне нужен покой и детям тоже и поэтому я ушла самостоятельно как-то жить», — делится пострадавшая.

Женщина надеется, что работники центра окажут необходимую помощь и она сможет пойти работать. Помощь в центре действительно оказывается. Только проживать в нем могут те, чья жизнь находится под реальной угрозой. С проживающими в центре ведется ежедневная работа.

«В первую очередь, всем поступившим к нам оказывается психологическая помощь, после медицинская, если потребуется и остальные социальные услуги. Мы стараемся вывести их из кризисного состояния, чтобы они смогли жить нормально и работать», — говорит психолог кризисного центра «Комек» Калшапгуль Есмурзаева.

Сейчас в центре проживают 4 женщины и 12 детей. Одновременно жить там могут более 20 человек. В кризисном центре оказывается 8 видов социальных услуг, проживание в нем бесплатное, но временное, максимально 6 месяцев. Но создав такие условия, руководитель центра говорит, что и этого недостаточно для полного искоренения проблемы.

«Я думаю, для того, чтобы решить вопрос бытового насилия, необходимы не только кризисные центры, но и отрицательное отношение общества к физическому наказанию, хорошая и слаженная работа полиции, врачей. Попадая сюда, человек полностью получает все виды услуг. Мы здесь взаимодействуем с полицейскими, т.е. человек идет, пишет заявление, и после этого мы его сопровождаем к участковому инспектору для того, чтобы он смог разрешить свой конфликт», — рассказывает руководитель кризисного центра «Комек» в г. Шымкент Анна Рыль.

Кризисный центр не единственный открывшийся центр в помощь пострадавшим от бытового насилия. Вместе с ним в Шымкенте открылись социально-психологический и медико-психологический центры.

Зарина Шарипова