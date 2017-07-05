Врачи борются за жизнь пожарного, пострадавшего во время обвала здания адвокатуры в Шымкенте

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Тушение пожара на Казыбек би

Врачи борются за жизнь пожарного, пострадавшего во время обвала здания адвокатуры в Шымкенте. Сотрудник пожарной части пострадал во время обрушения части здания при пожаре в здании адвокатуры на улице Казабек би.

Очевидцы сняли уникальные кадры обрушения части здания. На видео отчетливо видно, как крыша проваливается и стена здания складывается как карточный домик.

35-летнего пожарного в экстренном порядке доставили в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Отметив крайне тяжелое состояние огнеборца, его сразу же поместили в отделение реанимации.

О состоянии пострадавшего сообщил врач отделения травматологии Нурлыбек Паметов: «Мужчина поступил к нам в тяжелейшем состоянии. В реанимационном отделении ему оказан весь комплекс необходимой медицинской помощи. У пожарного серьезная травма грудной клетки и бедра, обожжена левая рука, множественные ушибы. Сейчас наши специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы его состояние улучшилось. будем надеяться…»

 

Напомним, пожар на улице Казыбек би произошел в Шымкенте ранним утром 5 июля. Около шести часов утра на пульт оперативной службу поступил тревожный звонок. Рассказывают, что пожар в бывшем здании адвокатуры заметили патрульные, они и позвонили в пожарку.

17 единиц пожарной техники, 2 водовоза и скорая были задействованы на пожаре. Пожарные боролись с огнём более двух часов, но здание спасти не удалось. В результате пожара произошло частичное обрушение стен и потолка на площади 169 кв.м. Тушение пожара было организовано на трех боевых участках.

Бывшее здание адвокатуры некоторые время, после признания его аварийным, пустовало.

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