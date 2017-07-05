Пожар в Шымкенте разрушил старейшее здание города до основания

Старейшее здание в Шымкенте, в котором ранее, в разное время, находились и районный акимат, и адвокатура сегодня до основания уничтожено огнём.

Сильный пожар охватил здание на рассвете, около 6 часов утра. 17 единиц пожарной техники, 2 водовоза и скорая были задействованы на пожаре. Пожарные боролись с огнём более двух часов, но здание спасти не удастся. В результате пожара произошло частичное обрушение стен и потолка на площади 169 кв.м. Тушение пожара было организовано на трех боевых участках.

При обрушении пострадал 1 пожарный, по результатам медицинского обследования госпитализирован в больницу скорой помощи, диагноз устанавливается.

Подробности уточняются.

Видео: Гани Бектемисов

Ранее //otyrar.kz писал, что это здание собираются сносить. В этом здании на протяжении последних нескольких лет располагались отделы акимата. Однако вследствие износа здания и ветхости, одна из стен, возведенная из глины обрушилась. Руководство города приняло решение снести старое здание и возвести на месте новое, современное.