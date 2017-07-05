Пожар в Шымкенте разрушил старейшее здание города до основания

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Пожар в Шымкенте разрушил здание до основания

Старейшее здание в Шымкенте, в котором ранее, в разное время, находились и районный акимат, и адвокатура сегодня до основания уничтожено огнём.

Сильный пожар охватил здание на рассвете, около 6 часов утра. 17 единиц пожарной техники, 2 водовоза и скорая были задействованы на пожаре. Пожарные боролись с огнём более двух часов, но здание спасти не удастся. В результате пожара произошло частичное обрушение стен и потолка на площади 169 кв.м. Тушение пожара было организовано на трех боевых участках.

При обрушении пострадал 1 пожарный, по результатам медицинского обследования госпитализирован в больницу скорой помощи, диагноз устанавливается.

Подробности уточняются.

Видео: Гани Бектемисов

Ранее //otyrar.kz писал, что это здание собираются сносить. В этом здании на протяжении последних нескольких лет располагались отделы акимата. Однако вследствие износа здания и ветхости, одна из стен, возведенная из глины обрушилась. Руководство города приняло решение снести старое здание и возвести на месте новое, современное.

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2 Комментариев Включено "Пожар в Шымкенте разрушил старейшее здание города до основания"

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2000
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скупщик краденного

Организованный поджог!!!! сразу и все здание загорается очень редко, а тут все здание было охвачено, специально умышленно подожгли в нескольких местах что бы сгорело полностью.

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
24 минут 15 секунд назад
наблюдающий

По видимуму это место где было здание кому то очень нужно….

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
22 минут 11 секунд назад
wpDiscuz