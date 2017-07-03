Южане не горят желанием ехать на север страны. С начала проекта в прошлом году из ЮКО в северные районы страны переехали всего 146 семей или 572 человека.

Это при том, что, например, в Мактааральском районе численность населения на один километр составляет 169 человек, а в Сарыагашском районе в очередь и на получение земельного участка стоит более 9000 человек.

По теме переселения в Шымкенте прошло селекторное совещание с участием акима ЮКО Жансеита Туймебаева. Глава региона отметил, что население ЮКО стремительно увеличивается, ежегодно в области рождается порядка 80000 детей. Жансеит Туймебаев поручил руководителям района вести разъяснительную беседу среди населения.

Жансеит Туймебаев: «Необходимо довести до жителей районов, что каждому члену семьи, которые выезжают в северные регионы, выделяется по 79000 тенге, также выделяются средства на покупку или аренду жилья. К тому же выплачивается по 40000 тенге в течение года на оплату коммунальных услуг и другие бытовые нужды. И в будущем помощь государства будет только возрастать…»