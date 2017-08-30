100-теньговую черепашку «Монета благополучия» от Нацбанка обсуждают в соцсетях. Не успел финансовый регулятор страны презентовать коллекционную биколорную монету, как пользователи соцсетей предложили Нацбанку выпустить следом и оберег от падения тенге. Надеются: вдруг поможет…

Тем более, что официальный пресс-релиз по выпуску монеты в обращение насыщен китайской мифологией, нумерологией, суевериями и фен-шуем. Согласно рекомендации банка, монета помогает во всем.

«…Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье…» — говорится в официальном пресс-релизе НБ РК №26 от 29 августа 2018 года.

Биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней части монеты

расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи.

В основу графической композиции «Монета благополучия» вошли сразу две важные

трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая – легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.

Ло Шу также называется символом девяти императоров. Считается, что он обладает очень мощной защитной силой и в качестве талисмана способен защитить своего хозяина.

Чудодейственных биколорных «Монет благополучия» изготовлено всего 2500 штук.

Они выпущены в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным Банком РК, Монетным двором Польши и РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально 2000 штук) реализуется Национальным Банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана.

В принципе, «Черепахой» можно расплачиваться в магазинах. Эти монеты обязательны к приему по из нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Нумизматы, напротив, от монеты в полном восторге. В интернете уже появились интересные обзоры с пристальным вниманием к деталям. Коллекционеры озвучили стоимость монеты — в Нацбанке она была реализована по 13200 тенге. Говорят, разлетелась, как горячие пирожки.

Уже через несколько часов цена монеты возросла на 50%. Нумизматы не исключают, что в будущем «Черепаха» будет стоить 100 долларов.