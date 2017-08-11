11 августа в Шымкенте офтальмологи и кардиологи проведут открытый прием. Дни открытых дверей у офтальмологической больницы и кардиологического центра проходят в рамках акции «Путь к здоровью».

11 августа в областной офтальмологической больнице всех желающих примут квалифицированные специалисты. Можно будет померить глазное давление, а так же получить грамотные консультации, терапевтическое лечение и назначения врача.

День открытых дверей будет проходить по адресу: Шымкент, ул. Курманбекова, 2 (остановка «Роща»). Прием специалистов с 8:30 до 16:30. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефонам: 92-19-24; 92-19-35.

Кардиологи примут своих пациентов в Центральном парке. Консультации в рамках акции начнутся в 9:00, прием продолжится до 12:00. Все желающие смогут обследовать сердце, измерить давление, получить рекомендации ведущих кардиологов Шымкента.

Кроме того, со всеми пациентами будет проведена разъяснительная работа по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования.