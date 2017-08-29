1666 рабочих мест представили предприятия на ярмарке вакансий в Шымкенте

В Шымкенте прошла очередная ярмарка вакансий, организованная городским центром занятости. 1666 рабочих мест представили 256 предприятий и организаций областного центра.

Как говорят организаторы ярмарки вакансий, её главная цель — установить прямой контакт между работодателями и безработными, что должно привести к заметному сокращению безработицы.

Это вторая в этом году ярмарка вакансий в Шымкенте. Первая прошла в апреле, и тогда 520 южноказахстанцев смогли трудоустроиться. Вдохновлённые успехом власти вновь пригласили работодателей. Свои предложения направили представители почти всех сфер народного хозяйства — образования, здравоохранения, промышленности, транспорта и культуры.

Бауыржан Куанышбеков, руководитель отдела занятости и социальных программ г. Шымкент: «Получается у нас если в государственных органах вакансии учителя на русском языке, точные науки химия биология, и другие. На рабочие специальности в основном в промышленности — это слесари, токари, электрики, киповцы, а среди врачей такие как окулисты, хирурги.»

Возможно здесь на ярмарке вакансий работу себе найдёт Татьяна Фадеева, учитель с многолетним стажем. Последние несколько лет женщина пробовала себя в психологии и в бухгалтерии, но всё же решила вернуться в основную профессию. И возможно, даже сделать карьеру.

Татьяна Фадеева, жительница Шымкента: «С учётом того, что программа пенсионного обеспечения отодвинулась до 63-х лет, даже после 40 лет можно сделать себе карьеру, за 20-25 лет. И несмотря на то, что здоровье не такое, как у 20-летних, все равно, можно следить за ним, не перекладывая ни на врачей, ни на государство».

Хорошую возможность пополнить собственные кадры имеют и работодатели. Сотрудники компании «Шымкент Мұнай өнімдері» в ярмарках вакансий принимают участие регулярно и пока предложения не разочаровывали.

Людмила Громова, специалист по кадрам АО «Шымкент Мұнай өнімдері»: «Сейчас нам необходимы слесари за 72 тысячи в месяц. Раньше участвовали в ярмарках — положительные результаты. Есть люди которые подходят, интересуются, оставляют резюме, в итоге их трудоустраиваем».

Ярмарка вакансий длилась полдня и по словам представителей городского отдела занятости оказалась продуктивной. 217 горожан получили направление на работу. А в ближайшие дни будут рассмотрены и другие заявки участников ярмарки.

Данияр Худайбергенов