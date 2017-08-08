8 земельных участков и 4 коттеджа Тохтара Тулешова стали собственностью Шымкента

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Усадьба Тохтара Тулешова

8 земельных участков и 4 коттеджа осуждённого Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность шымкентского акимата.

Об этом сообщил телеканал «Астана» со ссылкой на пресс-секретаря акима Шымкента Айгерим Жумагулову. По ее данным, сейчас в суде решается вопрос передачи акимату еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».

Что касается пустых участков, принадлежавших бывшему «Пивному королю», в будущем власти города планируют возвести там многоэтажные дома. Один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу, заверили в акимате. 2 дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.

Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь акимата г. Шымкент: «Один коттедж, семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца «Фосфорник», судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены мы об этом тоже скажем».

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